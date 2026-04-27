Fagioli il migliore in campo. Nazione: "Se trovasse la porta con continuità sarebbe in Nazionale inamovibile"

Quando lui si accende lo fa anche la Fiorentina

Nicolò Fagioli centrocampista della Fiorentina è stato il migliore in campo ieri, 6,5 in pagella per La Nazione: “Tanti palloni giocati e la maggior parte di qualità. Quando lui si accende si accende anche la Fiorentina e non è un caso. Quando, erroneamente, si alza il cartello delle sostituzioni col 44 c'è la sommossa popolare. Se trovasse anche la porta con continuità sarebbe azzurro inamovibile. Con buona pace di Cassano. Ma adesso deve giocare 20 metri indietro per non far perdere identità alla Fiorentina che senza le sue idee fa ancora più fatica”.