Sabatini: “Contro l’Irlanda del Nord avrei voluto Fagioli. Si sarebbe evitato un primo tempo così sofferto”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha commentato le scelte della Nazionale di Gennaro Gattuso, soffermandosi sulla mancata convocazione di Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina.

Parlando della sfida contro l’Irlanda del Nord, Sabatini ha espresso chiaramente il suo punto di vista: “In una gara in cui serviva qualcuno capace di mettere palloni morbidi alle spalle della difesa per Moise Kean, io avrei scelto senza dubbio Fagioli. Non per caso, ma perché lo ha già dimostrato con la Fiorentina. Basta ricordare la prestazione fatta contro l’Inter al Franchi”.

Poi ha aggiunto: “Era praticamente a due passi da Coverciano, bastava chiamarlo e chiedergli di replicare quanto fatto pochi giorni prima. Probabilmente così si sarebbe evitato un primo tempo così sofferto”.