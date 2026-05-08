Nazione: “Fagioli vuole restare a Firenze, sarà un’estate d’assalti. La Fiorentina lo valuta 40 milioni”

Paratici non ha dubbi su di lui, lo vede nel cuore della nuova Fiorentina

Nicolò Fagioli lo ha già ripetuto due volte, l'ultima non più tardi di lunedì sera all'Olimpico dopo la scoppola presa dalla Roma. Il suo futuro è a Firenze, non ci sono dubbi su quella che è la volontà del centrocampista classe 2001. In un'estate che promette rivoluzioni e cambiamenti, la centralità del play piacentino è la base di partenza da cui cominciare con la restaurazione viola. In tanti se ne andranno e sono già sul mercato. Lui no. Arrivato mezzala, Vanoli è riuscito a trasformarlo in regista davanti alla difesa, lì dove aveva fallito Pioli. Nicolò si è convinto cammin facendo, in una stagione dove c'è stato il bisogno di mettersi a disposizione della squadra. Risultato più che buono. A tratti dominante tanto da essere considerato il miglior centrocampista italiano del campionato (snobbato da Gattuso per il playoff mondiale...) adesso sembra in leggera flessione, ma è tutta la Fiorentina ad aver finito le energie dopo una rincorsa salvezza che si è era fatta quasi impossibile.

Su di lui Paratici non ha alcun dubbio. Lo conosce da tanti anni, ha contribuito alla sua crescita. Ha ben in mente il progetto tecnico del prossimo anno che vede Fagioli nel cuore della nuova Fiorentina. Sarà un'estate di assalti. Club esteri si sono già informati, lo stesso Milan spera in un'apertura per la presenza di Allegri. Ma per far vacillare la Fiorentina e il centrocampista servirebbe eventualmente la classica proposta indecente, in questo momento non pronosticabile. In ogni caso la Fiorentina valuta il suo gioiello non meno di 40 milioni. Cifra fatta circolare anche per scoraggiare eventuali acquirenti. Lo scrive La Nazione.