Caso scommesse, Corriere della Sera: "Fagioli ha patteggiato. Come lui anche Tonali"

Il focus nell'inchiesta sugli atleti

Sandro Tonali e Nicoló Fagioli patteggiano l’uno 78.250 euro, e l’altro un mese di arresti ma col beneficio della sospensione condizionale della pena, nell’inchiesta sugli atleti (tra cui una dozzina di calciatori di serie A) che nel 2021-2023 giocavano su non autorizzate piattaforme di scommesse online gestite da Tommaso De Giacomo e Patrick Frizzera.

Questi due organizzatori hanno patteggiato 2 anni e 3 mesi, e 2 anni, mentre 2 anni e mezzo sono stati patteggiati per riciclaggio dai tre soci della gioielleria milanese «Elysium Group srl» (Antonio Scinocca, Antonio Parise e Andrea Piccini) dove i calciatori saldavano i propri debiti di gioco pagando con regolari bonifici l’acquisto (in realtà simulato) di Rolex di lusso che non ritiravano.

Altre 18 persone, tra cui Perin, McKennie, Paredes, Angel Di Maria, Bellanova e Ricci, hanno potuto estinguere con 258 euro di oblazione la contravvenzione per aver scommesso su piattaforme illegali (mai sul calcio, ma per lo più al poker su tavoli online in «stanze virtuali chiuse» da password). Per quanto riguarda Florenzi e Zaniolo, anche loro protagonisti di giocate, l'oblazione dai due in un precedente fascicolo aperto a Torino ha fatto sì che a Milano siano stati prosciolti. Lo scrive il Corriere della Sera.