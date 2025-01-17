Corriere dello Sport: “Biraghi? Bologna interessato solo se non paga nulla alla Fiorentina e niente pluriennale”
Se Lykogiannis dovesse andare via, torna di moda Biraghi
A cura di Redazione Labaroviola
17 gennaio 2025 08:36
Cristiano Biraghi, infatti, qualora Lykogiannis dovesse esprimere la volontà di partire da Bologna, potrebbe tornare a essere la soluzione ideale per i rossoblu. L'operazione si potrebbe sbloccare, però, solo alle condizioni dei felsinei, che non vogliono pagare il cartellino alla Fiorentina e non sono disposti a offrire un contratto pluriennale da 1,7 milioni di euro al giocatore. Il Bologna aspetta l'evolversi della situazione. Lo scrive il Corriere dello Sport.
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-man-la-fiorentina-ha-offerto-12-milioni-al-parma-lui-vuole-ingaggio-sopra-15-milioni/285014/