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Gazzetta: “Sondaggio Inter per Biraghi, può sostituire Buchanan. La decisione finale dopo il Monaco”

Biraghi potrebbe tornare nuovamente all'Inter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 gennaio 2025 08:54
Gazzetta: “Sondaggio Inter per Biraghi, può sostituire Buchanan. La decisione finale dopo il Monaco” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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C'è una nuova opportunità in Serie A per Cristiano Biraghi. L'Inter che è pronta a salutare Buchanan oramai virtualmente già un giocatore del Villareal, ha messo gli occhi sull'esterno ex capitano della Fiorentina. Per un esterno che esce, Marotta e Inzaghi vogliono un esterno che entra, per questo uno dei nomi principali è quello del giocatore cresciuto proprio in nerazzurro che è stato messo fuori rosa dalla Fiorentina di Palladino. 

L'altro nome per l'Inter sarebbe Zalewski, ma per averlo in prestito il giocatore dovrebbe prima rinnovare con la Roma (è in scadenza a fine stagione) e per questo non è un'operazione semplice come sarebbe invece riportare Biraghi là dove il nativo di Cernusco sul Naviglio ha già giocato con Conte in panchina: un primo sondaggio con la Fiorentina e con il giocatore è stato fatto. La decisione finale sarà presa dopo la gara di stasera di Monaco. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

https://www.labaroviola.com/gazzetta-ce-distanza-per-bondo-fagioli-vuole-il-marsiglia-se-i-francesi-non-affondano-fiorentina-alla-finestra/286621/

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