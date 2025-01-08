Corriere dello Sport: “Biraghi al Bologna? La trattativa può sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato”

Lo stipendio di 1,7 milioni è troppo alto per il Bologna

Per Cristiano Biraghi queste saranno le ultime settimane da giocatore viola. Il terzino è ai margini del progetto, la pretendente principale per il numero 3 è il Bologna di Vincenzo Italiano. L'ex tecnico e l'ex capitano si aspettano, il Bologna prima di portarlo al Dall'Ara deve risolvere degli aspetti.

Prima di tutto il nodo economico. Lo stipendio di 1.7 milioni è ritenuto troppo alto, così come le richieste di un contratto triennale. La Fiorentina dovrebbe liberare il calciatore senza particolari richieste economiche. Poi c'è la questione del campo, a sinistra Juan Miranda è il titolare, si è preso il posto ed è stato un acquisto importante di Sartori. La riserva è Lykogiannis, e quando è stato chiamato in causa non ha mai deluso. Il greco non è convinto di lasciare Bologna, e la società lo stima. Senza la sua uscita l'affare si complicherebbe. La sensazione è che la trattativa potrebbe sbloccarsi solo negli ultimi giorni di mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-kayode-puo-lasciare-la-fiorentina-serie-a-e-premier-su-di-lui-ma-manca-unofferta-convincente/283831/