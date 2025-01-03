Gazzetta: “Italiano ha sempre difeso Biraghi, esperienza per la Champions. Pronto semestrale con opzione annuale”

Biraghi al Bologna? Si può fare ma c'è forte la concorrenza di Napoli e Roma

Vincenzo Italiano potrebbe riunirsi con Cristiano Biraghi al Bologna, dopo averlo allenato alla Fiorentina per tre anni. La possibilità nasce dalla possibile partenza di Charalampos Lykogiannis, e Italiano avrebbe richiesto espressamente Biraghi per rafforzare la personalità del gruppo e l'esperienza in vista degli impegni in Europa.

Tuttavia, l'operazione è ostacolata dalla concorrenza di Antonio Conte, che vuole Biraghi al Napoli come possibile sostituto di Mario Rui, basandosi sulla loro precedente esperienza all'Inter. Biraghi, 32 anni, ha avuto un ruolo chiave alla Fiorentina, specialmente nelle situazioni di palla ferma.

Il Bologna potrebbe offrirgli un contratto di sei mesi con opzione per un altro anno. Nonostante abbia avuto un impiego limitato alla Fiorentina in questa stagione, Biraghi rappresenta una risorsa importante per Italiano, che lo considera un uomo decisivo in attacco, come visto con i suoi gol e assist. Il trasferimento potrebbe concretizzarsi, ma la concorrenza di Napoli e Roma resta un ostacolo significativo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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