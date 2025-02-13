Vanoli: "Biraghi ha avuto qualche problema a Firenze, ma si è sempre allenato bene"

Il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna. Queste le sue parole sul nuovo arrivato Cristiano Biraghi: "E' un grande professionis...

Il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna. Queste le sue parole sul nuovo arrivato Cristiano Biraghi: "E' un grande professionista, anche se ha avuto qualche problema alla Fiorentina si è sempre allenato bene. Ed è anche una difficoltà per l'allenatore scegliere. Casadei? Si è presentato bene, a lui manca il ritmo partita: ma non vuol dire che non possono partire dall'inizio. Dobbiamo capire all'interno di una partita come quella di Bologna, che fa sprecare tante energie, perché a livello fisico devi essere pronto. Quanto dureranno? Non lo so. Ma possono partire dall'inizio".