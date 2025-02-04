Mandragora saluta Biraghi: "In bocca al lupo capitano prima e fratello dopo, mi mancherai"

Il centrocampista della Fiorentina Mandragora ha salutato l'ex capitano viola Biraghi, partito sul gong del calciomercato in direzione Torino

Si è finalmente concluso il calciomercato invernale, che mai come quest'anno ha portato la Fiorentina a chiudere numerose trattative, sia in entrata che in uscita. Tra le cessioni spicca quella di Cristiano Biraghi, a lungo capitano dei viola, che con Palladino non ha avuto un buon feeling, finendo fuori dal progetto tecnico. Di conseguenza, il terzino sinistro ha lasciato Firenze, direzione Torino, per vestire la maglia granata.

E così, Rolando Mandragora (tra i più legati a Biraghi) ha deciso di salutare pubblicamente l'ex capitano della Fiorentina, pubblicando una storia sul proprio profilo Instagram. La foto, che li ritrae con la divisa bianca da trasferta della scorsa stagione, contiene le parole: "In bocca al lupo CAPITANO prima e FRATELLO dopo!❤💪 Mi mancherai!!!!!"

LE PAROLE DI PALLADINO SUL MERCATO

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