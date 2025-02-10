Mandragora: "L'arbitraggio ci penalizza, peccato perdere così dopo questa prova a Milano"

Il centrocampista gigliato ha parlato dopo la sconfitta contro i nerazzurri di Inzaghi di questa sera a Milano

Il centrocampista viola Rolando Mandragora ha parlato in conferenza stampa dopo il KO di San Siro con l'Inter con un occhio sul rigore: "Era un rigore importante, però l'ho calciato volentieri. Siamo dispiaciuti per l'errore arbitrale, ma sono cose che succedono. Siamo rammaricati: venire qui a San Siro e fare la partita che abbiamo fatto per poi perdere porta rammarico."

Sulla partita: "L'Inter ha avuto grande ritmo, noi avevamo preparato la partita così. Forse ci è mancata qualche ripartenza, che avevamo sfruttato all'andata."

Sul gol su palla inattiva: "Sicuramente quando subiamo dei gol ci sono degli errori, lavoreremo con il mister su questo. È chiaro che non ci piace prendere gol, però succede e guardiamo avanti"

Sul suo impiego: "Sappiamo bene che noi calciatori viviamo di momenti. Quello negativo è stato quello successivo all'infortunio, abbiamo ottenuto grandi risultati e giustamente giocava chi lo meritava di più. Il mister ci tiene molto alla meritocrazia e lo dimostra ogni partita, io sono contento delle prestazioni che stanno arrivando e del buon momento della squadra. L'ho vissuto lavorando, come ho sempre fatto: a volte dice bene, altre meno."

Su Biraghi: "Cristiano mi ha lasciato ottimi valori, da inizio anno mi ha spinto e mi ha dato una grande mano. Lo ringrazio e gli faccio un grande in bocca al lupo, per me è stato un capitano importante e che mi ha aiutato tanto. Questa responsabilità che mi ha trasmesso la prendo volentieri".

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