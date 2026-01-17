Biraghi ricorda Commisso: “Un presidente con valori umani altissimi, ci trattava come figli”

“Voleva farsi chiamare Rocco ma tutti lo chiamavamo Presidente come forma di rispetto, era un uomo di grande rispetto che si metteva allo stesso livello dei suoi collaboratori e dipendenti. Mi dispiace tanto per lui e per i suoi cari, ci ha lasciato una persona che sarà ricordata per sempre”.

Aggiunge: “Sono contento che anche da fuori, per chi non lo conosceva, fosse questa. Era così. Ricordo nei primi tempi che aveva iniziato a costruire il Viola Park, ci teneva a portarci là per farci capire cosa voleva fare con questa struttura. Il suo obiettivo era di unire. Noi mangiavamo con i ragazzi dell’Under 12, dell’Under 10, della Fiorentina Femminile. Lui voleva creare questo legame tra tutti, senza che la prima squadra fosse una cosa a parte. La Fiorentina è unica, è una cosa sola. Chiunque indossa quella casacca doveva essere partecipe in tutto e per tutto. Aveva creato questa grande mensa al Viola Park in cui mangiavamo tutti”.