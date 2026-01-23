Dopo il flop totale al Torino Biraghi ha rifiutato la Serie B. Vuole andare all’Hellas Verona

Cristiano Biraghi sembra intenzionato a restare in Serie A e non vuole scendere di categoria. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il terzino sinistro del Torino ha rifiutato le offerte di Monza e...

Cristiano Biraghi sembra intenzionato a restare in Serie A e non vuole scendere di categoria. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il terzino sinistro del Torino ha rifiutato le offerte di Monza e Sampdoria, entrambe basate su un prestito con diritto di riscatto, ma senza il suo consenso le trattative non possono andare avanti.

Il suo vero obiettivo è trasferirsi all’Hellas Verona, città dove ha sposato sua moglie e dove sono nate le sue due figlie. La formula che potrebbe sbloccare il trasferimento è un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza dei gialloblù.

In carriera Biraghi vanta 266 presenze e 15 gol con la Fiorentina, 39 gettoni e 3 reti con l’Inter, 37 apparizioni e un centro con il Pescara, 36 match con il Cittadella, 33 incontri con il Granada, 27 partite con il Torino, 23 con il Catania, 19 con il Chievo e 12 con la Juve Stabia. Con la Nazionale italiana ha collezionato 16 presenze e un gol, oltre a 22 con l’Under 21 (1 gol) e 7 con l’Under 19.