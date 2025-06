Repubblica annuncia: “Biraghi ha convinto il Torino, l’ex capitano viola resterà in Piemonte anche nella prossima stagione”

Secondo quanto detto oggi da Repubblica, l’ex capitano viola Cristiano Biraghi verrà riscattato dal Torino dove è approdato a gennaio dopo essere finito ai margini del progetto viola con Palladino in panchina. I granata, infatti, sono convinti delle qualità del giocatore e pensano di confermarlo anche dopo l’arrivo di Marco Baroni in panchina al posto di Vanoli. Biraghi sarebbe uno dei pochi giocatori in prestito a non tornare alla base dopo la loro esperienza fuori.

Il laterale italiano sarà riscattato per una cifra anche irrisoria di 100.000 euro da versare nelle casse gigliate entro la fine di giugno. Biraghi, in poco tempo, è diventato un pilastro dei granata anche dentro lo spogliatoio e lo sarà anche nella prossima stagione.