Biraghi al Torino non gioca mai, può lasciare dopo un anno: lo cerca in prestito il Verona

Secondo Sportmediaset potrebbe chiudersi velocemente l’avventura di Cristiano Biraghi con il Torino. L’ex capitano della Fiorentina è cercato in prestito dall’Hellas Verona e ci sono contatti anche in giornata. La sua avventura in granata potrebbe chiudersi così dopo un solo anno dal suo arrivo. In stagione appena 5 partite da titolare per 479 minuti giocati e prestazioni spesso deludenti che non sono passate inosservate. A questo va aggiunto un rapporto mai sbocciato con i tifosi, per qualche parole di gratitudine di troppo verso il contestato presidente Cairo e un episodio con un bambino che lo ha coinvolto questa estate. Quando ad un bambino che lo incitava a vincere il derby rispose: “Vuoi venire a giocare tu?”

