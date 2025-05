Biraghi: “Crescita Torino? Serve tempo. Alla Fiorentina ci ho messo 3 anni per andare in Europa”

Intervenuto in conferenza stampa, l’esterno del Torino, Cristiano Biraghi, ha così parlato della crescita dei granata dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Inter: “Lo switch è in corso, ed è già una buona cosa. Non siamo indietro, ma ci vuole tempo. Non lo cambi in pochi mesi, si cerca di cambiare più velocemente possibile. Con la Fiorentina ci ho impiegato tre anni per andare in Europa dopo un processo lungo…Da quando ci sono, il processo è in corso. E questo processo passa anche dagli errori che abbiamo fatto, soprattutto in casa. C’erano gare da vincere e non lo abbiamo fatto. Si spera che sia di buon auspicio per l’anno prossimo. Per l’Europa servono 65 punti, e in due mesi non guadagni 20 punti…Il mister sa quello che vuole, noi dobbiamo velocizzare il processo il più possibile”.