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Biraghi al Viola Park per ricordare Barone. Lungo abbraccio con la famiglia di Joe, saluti anche per Ranieri

C'è anche Cristiano Biraghi al Viola Park il giorno del ricordo di Joe Barone, scomparso il 19 marzo dello scorso anno. L'ex capitano della Fiorentina è stato presentato alla celebrazione eucaristica...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 marzo 2025 19:06
Biraghi al Viola Park per ricordare Barone. Lungo abbraccio con la famiglia di Joe, saluti anche per Ranieri -
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C'è anche Cristiano Biraghi al Viola Park il giorno del ricordo di Joe Barone, scomparso il 19 marzo dello scorso anno. L'ex capitano della Fiorentina è stato presentato alla celebrazione eucaristica ed ha salutato con grande affetto tutta la famiglia di Joe ed anche Luca Ranieri, capitano attuale della squadra viola.

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