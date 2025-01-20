TMW sicuro: "In caso di cessione di Lykogiannis il Bologna andrebbe su Biraghi della Fiorentina"

Secondo TMW, in caso di cessione di Lykogiannis il Bologna punterebbe su Cristiano Biraghi della Fiorentina, giocatore apprezzato da Italiano

Charalampos Lykogiannis piace a diversi club in Grecia. Il terzino sinistro è inseguito dal Paok di Salonicco e dall'AEK Atene ed è in scadenza al 30 di giugno del 2025. Per questo il difensore deve capire cosa vuole fare per il suo futuro: se giocarsi fino in fondo le proprie carte in Emilia, oppure ritornare in patria per avere un contratto decisamente più lungo, fino al 2027. L'Aek è in vantaggio ma, appunto, non è l'unico club che lo sta seguendo già per questa seconda parte di stagione.

In caso Lykogiannis andasse via, ecco che la soluzione sarebbe già in predicato di esistere. Cioè Cristiano Biraghi, difensore che il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, conosce bene per averlo allenato per tre stagioni con la Fiorentina, di fatto un insostituibile. Ieri il difensore ha seguito in tribuna con la dirigenza la partita contro il Torino, terminata 1-1. Anche per lui c'è il contratto in scadenza a giugno, con un'opzione che non verrà attivata. Lo scrive TMW.

LE PAROLE DI GALLI

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