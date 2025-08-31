(VIDEO) Biraghi a fine partita sotto il settore ospiti per salutare i tifosi della Fiorentina, cori per lui

Si è conclusa da pochi minuti la partita tra Torino e Fiorentina, partita terminata con il risultato di 0-0 e che ha regalato poche emozioni ai tifosi presenti allo stadio. Tra le fila del Torino c'er...

Si è conclusa da pochi minuti la partita tra Torino e Fiorentina, partita terminata con il risultato di 0-0 e che ha regalato poche emozioni ai tifosi presenti allo stadio. Tra le fila del Torino c'era anche l'ex capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi che è partito titolare nella formazione di Baroni. Biraghi a fine partita è stato protagonista di un bel gesto, è andato infatti a salutare i tifosi viola presenti nel settore ospiti che hanno ricambiato con un forte applauso e con un coro a lui delicato. Segno del forte legame che lega il terzino ai suoi ex tifosi