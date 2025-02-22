Biraghi partirà dal 1' contro il Milan: l'ex Fiorentina vuole riscattarsi dopo l'autogol di Bologna

Il Torino affronterà il Milan nel match valido per il 26° turno di Serie A. Prima il debutto contro il Genoa, poi l'episodio sfortunato contro il Bologna con l'autogol arrivato poi al 90', ora Cristia...

Il Torino affronterà il Milan nel match valido per il 26° turno di Serie A. Prima il debutto contro il Genoa, poi l'episodio sfortunato contro il Bologna con l'autogol arrivato poi al 90', ora Cristiano Biraghi ha una chance per tornare in campo da titolare. "Biraghi ha l'occasione di mettere minutaggio", ha detto Paolo Vanoli in conferenza stampa, perciò si presume possa prendere il posto di Borna Sosa, in preda ad un attacco febbrile. L'ex capitano della Fiorentina riconquista la titolarità quindi, sperando nel riscatto dopo l'episodio sfortunato nella gara contro il felsinei.