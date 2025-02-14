Il Bologna vince in rimonta 3-2, un autogol di Biraghi regala la vittoria a Italiano. Il racconto della gara

Anticipo della 25^ giornata di Serie A spettacolare, fra Bologna e Torino. Al Dall'Ara, sotto un'incessante pioggia dal primo all'ultimo minuto, finisce 3-2 per i padroni di casa che al 90' trovano la...

Anticipo della 25^ giornata di Serie A spettacolare, fra Bologna e Torino. Al Dall'Ara, sotto un'incessante pioggia dal primo all'ultimo minuto, finisce 3-2 per i padroni di casa che al 90' trovano la rete che regala 3 punti importantissimi per la corsa europea.

Nel primo tempo parte fortissimo il Bologna che prima si vede concedere e poi revocare un rigore dall'arbitro fabbri e poi trova il gol del vantaggio (meritatissimo) con Dan Ndoye: lo svizzero va profondo su lancio di Pobega e infila Milinkovic Savic in uscita. Il Torino però non accusa il colpo e anzi cambia marcia, arrivando al pareggio al 37' con Nikola Vlasic da dentro l'area di rigore.

La ripresa inizia nuovamente su ritmi altissimi, con occasioni a ripetizione da una parte e dall'altra. L'inerzia la rompe Eljif Elmas, con un gol che è una vera e propria perla per qualità tecnica e freddezza: tunnel a Beukema dentro l'area di rigore e scavetto che batte Skorupski per il momentaneo 1-2. Il Bologna però non si arrende, si riversa in avanti e trova il 2-2 ancora con Ndoye, questa volta su calcio di rigore procurato da un inserimento di Pobega. Partita chiusa? Nemmeno per sogno. Al 90' esatto Castro calcia verso la porta, tiro che sembra innocuo ma che trova la deviazione decisiva del neo entrato Cristiano Biraghi che mette fuori gioco Milinkovic Savic. E' di fatto l'ultimo acuto di una sfida divertente e ricca di spunti, che il Bologna porta a casa con determinazione e un pizzico di fortuna. Lo scrive TMW