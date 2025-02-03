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Pedullà annuncia: "Biraghi pronto a lasciare la Fiorentina, è vicino al Torino"

Nell'ultimo giorno di mercato Biraghi può lasciare la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2025 09:03
Pedullà annuncia: "Biraghi pronto a lasciare la Fiorentina, è vicino al Torino" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Cristiano Biraghi, l'ex capitano viola, resta in uscita dalla Fiorentina. Ormai da tempo non viene più convocato per una partita ufficiale. Si è parlato a lungo di ipotesi Napoli, Roma, Inter o Hellas Verona. Secondo Alfredo Pedullà, a sorpresa, il terzino è vicino al Torino.

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