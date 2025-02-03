Pedullà annuncia: "Biraghi pronto a lasciare la Fiorentina, è vicino al Torino"
Nell'ultimo giorno di mercato Biraghi può lasciare la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
03 febbraio 2025 09:03
Cristiano Biraghi, l'ex capitano viola, resta in uscita dalla Fiorentina. Ormai da tempo non viene più convocato per una partita ufficiale. Si è parlato a lungo di ipotesi Napoli, Roma, Inter o Hellas Verona. Secondo Alfredo Pedullà, a sorpresa, il terzino è vicino al Torino.
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