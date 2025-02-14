Il Bologna di Italiano a un passo dalla Fiorentina grazie ad un regalo dell'ex capitano viola
Grazie ad un'autorete nel recupero il Bologna consegue il settimo risultato utile consecutivo e tallona la Fiorentina in classifica
Un finale da incubo per Cristiano Biraghi, che al 90' ha segnato un autogol decisivo, regalando al Bologna di Vincenzo Italiano una vittoria contro il Torino per 3-2. Una partita emozionante e combattuta, ma decisa dall'errore dell'ex capitano della Fiorentina.
Sul punteggio di 2-2 il Toro sembrava poter ottenere almeno un punto, ma Biraghi che aveva fatto il suo ingresso in campo all'81°, nel recupero ha goffamente deviato un tiro innocuo di Castro mettendo fuori causa Milinkovic Savic.
Una beffa che lascia l'amaro in bocca anche alla Fiorentina, visto che una vittoria del Bologna significa un ulteriore passo avanti per i felsinei nella corsa per l'Europa, mentre il Torino interrompe nel più amaro dei modi la striscia positiva.