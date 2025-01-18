Nazione: “Biraghi al Bologna? Solo a costo zero e con un ingaggio non maxi”

Futuro in bilico per Biraghi

Il Bologna si è informato nei giorni scorsi, ma è fondamentale in tal senso l'uscita di Erlic. Così come quella di Lykogiannis per accogliere Biraghi. In tal caso, Sartori e Di Vaio accontenterebbero volentieri Italiano ma da una parte pretendono che l'ex capitano viola arrivi a Casteldebole a zero euro e da un'altra invitano lo stesso Biraghi a non chiedere la luna per l'ingaggio. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/nazione-pongracic-al-bologna-puo-partire-in-prestito-non-sara-lunico-a-muoversi-in-difesa/285157/