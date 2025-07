(VIDEO) Un bambino chiede a Biraghi di vincere il derby, lui replica: “Vuoi venire tu a giocare con noi?”

Una brutta scena con protagonista Cristiano Biraghi si è svolta oggi al Prato dello Stelvio dopo è in corso il ritiro pre-stagionale del Torino. L’ex capitano della Fiorentina a fine allenamento si è fermato a firmare le magliette dei tifosi e bambini presenti ad assistere alla seduta. Proprio mentre firmava la maglia di un bambino quest’ultimo ha chiesto a Biraghi se il Torino avrebbe vinto il derby contro la Juventus, La risposta di Biraghi è stata un semplice “vediamo” che non ha soddisfatto il bambino che ha insistito dicendo: “Ma come vediamo? Dobbiamo vincerlo.” Biraghi che non ha preso benissimo l’insistenza del piccolo tifoso granata ha risposto stizzito: “Vuoi venire tu a giocare con noi?” la risposta è stata ovviamente un sì a cui il terzino ha replicato: “Magari, se tu ce lo fai vincere ti facciamo giocare.” Non proprio il massimo della cordialità per rispondere ad un bambino

AFUERA PEZZO DI MERDA https://t.co/NImGCc4wR4 pic.twitter.com/8NF3fPlzyV — Lollo Toro | Hasta el Baronismo ⚽ (@LolloToro_) July 24, 2025