Vanoli elogia Biraghi: "Contentissimo di lui, è un giocatore importante che ci porta tanta esperienza e personalità"

Il tecnico granata ha fatto i complimenti all'ex capitano viola per l'ottimo inizio con la maglia del Torino

In vista della partita di domani tra Torino e Monza ha parlato, in conferenza stampa, il tecnico granata Paolo Vanoli che ha detto la sua anche sull'ex capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, appena arrivato in Piemonte nel mercato di gennaio: "Sono contento di avere Biraghi perchè è un giocatore importante, è un uomo di grande esperienza e anche contro il Milan ha fatto benissimo. Fare il capitano della Fiorentina non è facile e lui si è tenuto questa grande responsabilità sulle spalle per anni da solo anche in momenti delicati. Lo conosco bene perchè ero nello staff dell'Inter di Conte quando è arrivato, per noi è un acquisto azzeccatissimo."