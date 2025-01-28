TMW: "Biraghi-Napoli idea per gli ultimi 2-3 giorni. Nei giorni scorsi contatti col Bologna"
Biraghi resta in uscita dalla Fiorentina
Cristiano Biraghi resta in uscita dalla Fiorentina. L'ex capitano viola legato alla società gigliata da un contratto valido fino al prossimo 30 giugno è fuori dai progetti di Raffaele Palladino. Non rientra nemmeno più tra i convocati e allora è ancora alla ricerca di una sistemazione. Negli scorsi giorni ci sono stati contatti col Bologna: il suo sbarco in Emilia era legato alla partenza di Charalampos Lykogiannis, ma le recente buone prestazioni del calciatore ellenico hanno raffreddato questa possibilità. Biraghi-Napoli idea per gli ultimi 2-3 giorni. Lo scrive TMW.
https://www.labaroviola.com/ufficiale-mari-e-della-fiorentina-indossera-la-maglia-numero-18-giovedi-alle-13-30-la-presentazione/286567/