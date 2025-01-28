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TMW: "Biraghi-Napoli idea per gli ultimi 2-3 giorni. Nei giorni scorsi contatti col Bologna"

Biraghi resta in uscita dalla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 gennaio 2025 19:37
TMW: "Biraghi-Napoli idea per gli ultimi 2-3 giorni. Nei giorni scorsi contatti col Bologna" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Cristiano Biraghi resta in uscita dalla Fiorentina. L'ex capitano viola legato alla società gigliata da un contratto valido fino al prossimo 30 giugno è fuori dai progetti di Raffaele Palladino. Non rientra nemmeno più tra i convocati e allora è ancora alla ricerca di una sistemazione. Negli scorsi giorni ci sono stati contatti col Bologna: il suo sbarco in Emilia era legato alla partenza di Charalampos Lykogiannis, ma le recente buone prestazioni del calciatore ellenico hanno raffreddato questa possibilità. Biraghi-Napoli idea per gli ultimi 2-3 giorni. Lo scrive TMW.

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