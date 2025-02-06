Bucchioni: "Biraghi è un gran trascinatore, per la Fiorentina sarà un'assenza pesante"

Il noto giornalista ha parlato di vari temi legati al mondo viola con attenzione su Biraghi passato al Torino

A Radio Sportiva è intervenuto il noto giornalista Enzo Bucchioni che ha commentato i temi più caldi del mondo viola: "Fagioli è un grande colpo, per la Juve è una cessione dolorosa perché é un loro prodotto giovanile, ma lui ha fatto bene ad andare via perché per la sua carriera era la cosa migliore. A Torino hanno comprato Douglas Luiz e Kopmeiners, di certo non aveva più spazio, Allegri stravedeva per lui così come Spalletti e a Firenze può tornare ad essere quello che era."

Su Biraghi: "Lui è un trascinatore a livello di spogliatoio, per me in tanti stanno sottovalutando la sua partenza, ma fuori dal campo era importante ed anche a Torino farà grandi cose. Non è un campione, ma è uno di grande personalità."

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