A Bologna chiudono la porta a Biraghi, nessun interesse reale, avanti con Miranda e Lykogiannis

Contrariamente ai rumors degli ultimi giorni a Bologna sono certi che Biraghi non rappresenti un obiettivo reale di mercato per i rossoblù

Da qualche giorno, un po’ dappertutto, è stato associato al Bologna il nome di Cristiano Biraghi (32), in uscita dalla Fiorentina dopo aver rotto con Raffaele Palladino. Profilo non esattamente in linea con quella che ormai da diversi anni è la politica del club, da quanto ci risulta gli la dirigenza felsinea non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di ingaggiarlo, nonostante un indubbio rapporto di amicizia e stima reciproca col suo ex mister Vincenzo Italiano. Sulla fascia sinistra si proseguirà fino al termine della stagione con Juan Miranda (24) come titolare e Charalampos Lykogiannis (31) come seconda linea: il greco, molto apprezzato da tecnico e compagni per il suo atteggiamento dentro e fuori dal campo, non è mai stato messo sul mercato e comunque non ha intenzione di concludere anzitempo la sua avventura in rossoblù.

Lo riporta zerocinquantuno.it

La Fiorentina ha chiuso per Michael Folorunsho, il giocatore mercoledì sarà a Firenze

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-ha-chiuso-per-michael-folorunsho-il-giocatore-mercoledi-sara-a-firenze/283660/