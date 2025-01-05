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Corriere dello Sport: “Biraghi piace al Bologna ma non è una priorità. I felsinei pensano ad altro”

Il Bologna seguirà l'evoluzione dei fatti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 gennaio 2025 10:10
Corriere dello Sport: “Biraghi piace al Bologna ma non è una priorità. I felsinei pensano ad altro” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Se ci sono notizie per quanto riguarda il capitolo relativo a Cristiano Biraghi? Indipendentemente da come finirà, va sottolineato come il Bologna seguirà l'evoluzione dei fatti, ma di sicuro non forzerà i tempi, non sapendo tra l'altro quelle che sono le intenzioni di Charalampos Lykogiannis, stimatissimo a Casteldebole, il cui contratto scadrà nel prossimo giugno. Come potete capire, Biraghi non è una priorità attualmente per i capi rossoblù, dell'ex capitano viola il Bologna si interesserà eventualmente più avanti e di fronte solo a certe condizioni economiche. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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