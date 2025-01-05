Corriere dello Sport: “Biraghi piace al Bologna ma non è una priorità. I felsinei pensano ad altro”

Il Bologna seguirà l'evoluzione dei fatti

Se ci sono notizie per quanto riguarda il capitolo relativo a Cristiano Biraghi? Indipendentemente da come finirà, va sottolineato come il Bologna seguirà l'evoluzione dei fatti, ma di sicuro non forzerà i tempi, non sapendo tra l'altro quelle che sono le intenzioni di Charalampos Lykogiannis, stimatissimo a Casteldebole, il cui contratto scadrà nel prossimo giugno. Come potete capire, Biraghi non è una priorità attualmente per i capi rossoblù, dell'ex capitano viola il Bologna si interesserà eventualmente più avanti e di fronte solo a certe condizioni economiche. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/repubblica-moreno-che-errore-prestazione-a-due-facce-la-fiorentina-tratta-per-pablo-mari/283477/