La Curva Fiesole saluta Capitan Biraghi: "Il tuo più grande trionfo è il rispetto di questa gente"

Eterno e indissolubile il tuo legame con Firenze!" La Curva Fiesole saluta così Capitan Biraghi, che si è trasferito al Torino

In una serata di gloria per la Fiorentina di Palladino, la Curva Fiesole ha mostrato uno striscione per salutare Cristiano Biraghi, ex capitano dei viola che pochi giorni fa è partito in direzione Torino, sponda granata. Il terzino sinistro italiano, che con la maglia della Fiorentina ha collezionato ben 266 presenze in tutte le competizioni, aveva preso la fascia di capitano nel periodo dopo la prematura scomparsa di Davide Astori, attraversando numerosi momenti difficili con la fascia al braccio.

Per questo motivo, la Curva Fiesole ha deciso di omaggiarlo, esibendo uno striscione nel corso di Fiorentina-Inter, partita poi conclusasi sul 3 a 0 per i gigliati. Questo il testo dello striscione: "Capitan Biraghi il tuo più grande trionfo è il rispetto di questa gente! Eterno e indissolubile il tuo legame con Firenze!"

LE PAROLE DI DODO

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