Corriere dello Sport: “Italiano un ponte tra Bologna e Fiorentina per Biraghi. L’ingaggio però frena tutto”
La pista che porta all'ex capitano della Fiorentina continua ad essere legata indissolubilmente alla partenza di Lykogiannis
Il Bologna è interessato a Cristiano Biraghi. La pista che porta all'ex capitano della Fiorentina continua ad essere legata indissolubilmente alla partenza di Lykogiannis. Il terzino della Fiorentina dovrebbe nel caso anche accettare una riduzione sostanziosa dell'attuale ingaggio (1,7 milioni a stagione). La benedizione di Italiano sull'affare potrebbe aiutare le parti ad avvicinarsi, ma solo - per l'appunto - in caso di partenza del greco. Lo scrive il Corriere dello Sport.
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-fiorentina-su-ngonge-concorrenza-lazio-e-bologna-ostacolo-conte/285904/