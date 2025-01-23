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Corriere dello Sport: “Italiano un ponte tra Bologna e Fiorentina per Biraghi. L’ingaggio però frena tutto”

La pista che porta all'ex capitano della Fiorentina continua ad essere legata indissolubilmente alla partenza di Lykogiannis

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 gennaio 2025 08:52
Corriere dello Sport: “Italiano un ponte tra Bologna e Fiorentina per Biraghi. L’ingaggio però frena tutto” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il Bologna è interessato a Cristiano Biraghi. La pista che porta all'ex capitano della Fiorentina continua ad essere legata indissolubilmente alla partenza di Lykogiannis. Il terzino della Fiorentina dovrebbe nel caso anche accettare una riduzione sostanziosa dell'attuale ingaggio (1,7 milioni a stagione). La benedizione di Italiano sull'affare potrebbe aiutare le parti ad avvicinarsi, ma solo - per l'appunto - in caso di partenza del greco. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-fiorentina-su-ngonge-concorrenza-lazio-e-bologna-ostacolo-conte/285904/

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