Biraghi è ufficialmente a titolo temporaneo un nuovo giocatore granata

Il terzino viola, ex capitano, è passato al Torino in prestito con l'opzione per l'acquisizione a titolo definitivo

Cristiano Biraghi è ufficialmente in prestito un nuovo giocatore del Torino, infatti l'ex capitano viola dopo essere stato accostato a molte squadre durante il mercato ha firmato con il club di Cairo nell'ultimo giorno disponibile. Ecco il comunicato ufficiale dei granata:

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’ACF Fiorentina, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Biraghi".

Biraghi ha giocato in viola dal 2017 ad oggi, con l'eccezione dell'annata 2019/'20 disputata tra le fila dell'Inter, ha vestito la maglia della Fiorentina, diventandone anche il capitano: in sei stagioni e mezza ha collezionato 266 partite, firmato 15 reti e servito 41 assist tra competizioni nazionali ed europee. Per lui anche 16 presenze, un gol e 4 assist con la Nazionale italiana.

https://www.labaroviola.com/pedulla-la-fiorentina-offre-16-milioni-per-fagioli-la-juve-chiede-sempre-20-si-tratta/287504/#google_vignette