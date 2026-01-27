TMW scrive: “Il Torino propone uno scambio Biraghi-Ranieri, pronte altre contropartite”

27 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:52

27 Gennaio · 17:12

Aggiornamento: 27 Gennaio 2026 · 17:12

Come riportato da Tuttomercatoweb ci potrebbe essere uno scambio fra Ranieri e Biraghi, destini che potrebbero incrociarsi come rimanere totalmente sconnessi. II Torino in queste ore ha discusso con la Fiorentina di entrambi i giocatori. Per questo motivo la dirigenza granata, a cui è stato offerto il cartellino di Ranieri da parte dell’agente, ha proposto ai viola uno scambio di calciatori che include anche l’ex capitano gigliato. Biraghi infatti, ad ora non è una richiesta della Fiorentina e la stessa società della famiglia Commisso non ha in programma di andare a prendere un altro esterno sinistro. Il Torino, accoglierebbe volentieri Ranieri nella difesa di Baroni, ma solo con uno scambio di giocatori e non con una sola offerta economica. Motivo per cui alla Fiorentina sono stati proposti cartellini di più giocatori, non solo Biraghi, ma anche Sazonov. Ranieri continua a non spingere al Viola Park per la cessione, mentre l’entourage preme per trovare un’altra soluzione visto lo scarso minutaggio con la Fiorentina.

