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CorrSport, Italiano vuole Biraghi ma il Bologna lo prende solo a zero e se si abbassa l’ingaggio

Il Bologna rimane vigile su Cristiano Biraghi, scrive il Corriere Dello Sport. In caso di addio di Lykogiannis, il club rossoblu accontenterebbe volentieri Vincenzo Italiano che vorrebbe l’ormai ex ca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 gennaio 2025 11:40
CorrSport, Italiano vuole Biraghi ma il Bologna lo prende solo a zero e se si abbassa l’ingaggio - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Biraghi
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Il Bologna rimane vigile su Cristiano Biraghi, scrive il Corriere Dello Sport. In caso di addio di Lykogiannis, il club rossoblu accontenterebbe volentieri Vincenzo Italiano che vorrebbe l’ormai ex capitano della Fiorentina. Ma ci sono anche altri ostacoli. Il Bologna, infatti, pretende che Biraghi arrivi a Casteldebole a zero e ha invitato lo stesso Biraghi a non chiedere la luna per l’ingaggio.

CORRIERE DELLO SPORT: “MAN È L’ALTERNATIVA. PRONTI 12 MILIONI PIÙ BONUS PER IL PARMA. PROSSIMA SETTIMANA DECISIVA”

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-man-e-lalternativa-pronti-12-milioni-piu-bonus-per-il-parma-prossima-settimana-decisiva/285148/

 

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