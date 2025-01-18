CorrSport, Italiano vuole Biraghi ma il Bologna lo prende solo a zero e se si abbassa l’ingaggio

Il Bologna rimane vigile su Cristiano Biraghi, scrive il Corriere Dello Sport. In caso di addio di Lykogiannis, il club rossoblu accontenterebbe volentieri Vincenzo Italiano che vorrebbe l’ormai ex ca...

Il Bologna rimane vigile su Cristiano Biraghi, scrive il Corriere Dello Sport. In caso di addio di Lykogiannis, il club rossoblu accontenterebbe volentieri Vincenzo Italiano che vorrebbe l’ormai ex capitano della Fiorentina. Ma ci sono anche altri ostacoli. Il Bologna, infatti, pretende che Biraghi arrivi a Casteldebole a zero e ha invitato lo stesso Biraghi a non chiedere la luna per l’ingaggio.

CORRIERE DELLO SPORT: “MAN È L’ALTERNATIVA. PRONTI 12 MILIONI PIÙ BONUS PER IL PARMA. PROSSIMA SETTIMANA DECISIVA”

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