Biraghi: "Non è stato facile lasciare Firenze, ma ora ho aperto un nuovo capitolo della mia vita"

L'ex capitano viola ha detto la sua riguardo alla fine dell'esperienza con la maglia gigliata dopo un periodo complesso

In conferenza stampa è intervenuto l'ex capitano viola Cristiano Biraghi che ha detto la sua sulla fine del rapporto con la Fiorentina, queste le sue parole:

"Lasciare Firenze è stata una scelta durissima per me perché ormai era casa mia, è stato come chiudere una relazione e aprirne una nuova. Si è aperto un nuovo capitolo e ne sono felice davvero, sto ripartendo. Stiamo mettendo delle basi importanti per il nostro futuro, vogliamo andare in Europa, ma ci vorrà tempo perché non è facile. Lavoriamo con l'obiettivo di creare una squadra forte, anche a Firenze prima di andare in Conference abbiamo faticato e fatto sacrifici. So di essere un trascinatore, l'ho sempre avuto dentro e con l'età ancora di più perché posso dire di avere un bagaglio d'esperienza importante."