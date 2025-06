La Fiorentina e la famiglia Commisso ringraziano Biraghi: “Punto di riferimento, un Capitano vero”

La Fiorentina ieri ha salutato ufficialmente Cristiano Biraghi che è stato riscattato dal Torino. Biraghi per anni è stato il capitano dei gigliati. Sui social oggi è apparso un post di ringraziamento per quanto fatto in maglia viola: “Grazie, Capitano. Il Presidente Rocco Commisso, sua moglie Catherine, la loro famiglia e tutta la dirigenza della Fiorentina salutano con affetto e gratitudine Cristiano Biraghi, ringraziandolo per l’impegno, la professionalità e la passione con cui ha onorato la maglia viola in questi anni.

Cristiano non è stato solo un giocatore, ma un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, un Capitano vero, capace di guidare il gruppo con orgoglio e cuore. In bocca al lupo per la tua prossima avventura, Cristiano. Firenze sarà sempre casa tua”.