TMW: “Biraghi ai titoli di coda con il Torino. Il Verona vuole l’ex capitano viola”

15 Gennaio · 20:00

Aggiornamento: 15 Gennaio 2026 · 20:00

L'ultima partita da titolare addirittura è stata giocata a fine ottobre contro il Genoa

L’ex capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi non è più nei piani del Torino. Da diverse settimane il club granata sta cercando una sistemazione sia per Nkounkou che per Biraghi. L’ex viola, in questa stagione, ha giocato una manciata di minuti contro l’Atalanta di Juric. L’ultima partita da titolare addirittura è stata giocata a fine ottobre contro il Genoa. Non certo una stagione da incorniciare per il difensore classe 92′, che ora dovrà trovare una nuova sistemazione. Secondo quanto riportato nel pomeriggio da Tuttomercatoweb l’Hellas Verona è alla ricerca di rinforzi per provare la rimonta salvezza, l’ennesima nelle ultime stagioni. Biraghi così, potrebbe diventare nelle prossime ore, un’opzione concreta per gli scaligeri.

