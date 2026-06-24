Il Torino "prigioniero" di Biraghi: pesano come un macigno i 3 milioni lordi d'ingaggio

L’ex viola è ai margini della squadra granata e il club cerca una soluzione. Lo stipendio complica però ogni possibile addio.

A un anno e mezzo dalla fine della sua esperienza alla Fiorentina, Cristiano Biraghi si trova in una situazione tutt’altro che semplice al Torino. Il trasferimento in granata, che avrebbe dovuto rappresentare una nuova sfida per il terzino, non ha prodotto i risultati sperati.

Nell’ultima stagione il suo spazio si è ridotto al minimo. Biraghi è finito ai margini del progetto tecnico e nel 2026 ha collezionato soltanto pochi minuti in campo, distribuiti in alcune brevi apparizioni. Anche con il nuovo corso guidato da Abate, al momento, non sembrano esserci segnali di un rilancio.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino sarebbe pronto a valutare una separazione dall’ex capitano viola. Tuttavia l’operazione non si presenta semplice. A pesare è soprattutto il suo ingaggio, pari a circa 3 milioni di euro lordi a stagione, una cifra importante per un giocatore che non rientra più nelle scelte principali della squadra.

Con un contratto ancora valido per un altro anno, trovare una nuova destinazione che garantisca condizioni economiche simili appare complicato. Biraghi resta così in una posizione delicata: fuori dalle gerarchie tecniche ma ancora tra i giocatori più costosi dell’organico granata.