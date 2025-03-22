Sentite Biraghi: "Se io sono uno specialista su punizione vuol dire che c’è qualche problema"

Durante l'intervista concessa a Tuttosport, il terzino sinistro del Torino, Cristiano Biraghi, ha così parlato dei calci piazzati: "Se io sono uno specialista su punizione vuol dire che c’è qualche pr...

Durante l'intervista concessa a Tuttosport, il terzino sinistro del Torino, Cristiano Biraghi, ha così parlato dei calci piazzati: "Se io sono uno specialista su punizione vuol dire che c’è qualche problema. Proprio qualche giorno fa stavo parlando con lo staff tecnico del motivo per cui ci sono sempre meno gol su punizione rispetto a qualche anno fa. È vero che in passato ci sono stati degli specialisti davvero importati, giocatori che sapevano calciare il pallone molto bene, ma secondo me è sempre più difficile segnare in questo modo perché i portieri ora studiano maggiormente i tiratori, hanno a disposizione più video, più immagini per capire anche dove posizionarsi o dove andrà la palla in base a come viene appoggiato il piede. In allenamento ci stiamo esercitando. Le proviamo in tutti i modi: calciamo con la barriera finta e a volta anche con quella vera che salta, ogni tanto centriamo anche qualcuno di quelli che si prestano a farla. Io comunque cerco di fare gol".