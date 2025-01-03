Corriere Fiorentino: “Più Bologna che Napoli nel futuro di Biraghi. Italiano non ha dubbi, Conte sì, non è convinto”

L'operazione con il Bologna è la più facile da concludere

La Fiorentina si prepara a inserire nuovi innesti in difesa. Così dopo aver consegnato a Palladino un nuovo centrale (e frenate le smanie di Parisi di accettare le avances del Como la società prosegue su altre piste per completare la difesa, con Pablo Mari del Monza per il quale verrà fatto un tentativo e con Biraghi che sarà il prossimo partente.

Per l'ex capitano, per il quale il Napoli resta alla finestra, si sarebbe fatto vivo il Bologna di Vincenzo Italiano, alle prese con la partenza di Lykogiannis. Un'operazione tutta ancora da intavolare, ma più semplice da concludere alla luce di un paio di aspetti: da un lato la reticenza di Spinazzola che in uscita da Napoli preferirebbe accasarsi al Torino per le maggiori certezze di giocare, dall'altro i dubbi di Conte sul terzino che già ai tempi dell'Inter non aveva troppo convinto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-pablo-mari-alla-fiorentina-intanto-ha-messo-in-vendita-la-casa-i-due-club-parleranno-il-13-gennaio/283179/