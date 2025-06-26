Mandragora saluta Biraghi: "Grazie di tutto, mi hai trasmesso cosa vuol dire la Fiorentina per Firenze"

Con una storia sul suo profilo Instagram Rolando Mandragora ha salutato l'ex Capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi dopo il riscatto da parte del Torino e l'addio ufficiale alla Fiorentina. Mandr...

Con una storia sul suo profilo Instagram Rolando Mandragora ha salutato l'ex Capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi dopo il riscatto da parte del Torino e l'addio ufficiale alla Fiorentina. Mandragora ha condiviso una foto di Biraghi che esulta sotto la Fiesole ed ha poi scritto: "Sei stato un punto di riferimento e mi hai trasmesso cosa vuol dire la Fiorentina per Firenze! Grazie di tutto Cris! Ti voglio bene!". Un bel messaggio da parte di Mandragora che adesso insieme a Ranieri dovrà raccogliere l'eredità lasciata da Biraghi