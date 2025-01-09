Corriere dello Sport: “Biraghi-Bologna, che frenata! No ad un triennale, 1.7 milioni d’ingaggio sono troppi”

La trattativa potrebbe andare avanti negli ultimi giorni di mercato

Charalampos Lykogiannis si è guadagnato la permanenza al Bologna con prestazioni solide, atteggiamento positivo e determinazione. Nonostante l'arrivo del giovane Juan Miranda, Lykogiannis ha ritagliato il suo spazio, accumulando 430 minuti in Serie A, con un assist contro il Monza, e contribuendo in Champions League con un assist decisivo a Lucumi.

Inizialmente escluso dai piani di Thiago Motta, il terzino greco ha saputo far cambiare idea al tecnico, che nella scorsa stagione lo ha schierato in 22 partite di Serie A e 3 di Coppa Italia. Ora, con il contratto in scadenza tra sei mesi, Lykogiannis punta a un rinnovo annuale, consolidando il suo ruolo come alternativa affidabile a sinistra.

Le sue prestazioni hanno rallentato l'eventuale arrivo di Cristiano Biraghi dalla Fiorentina. L'operazione è frenata anche da motivi economici: il Bologna non vuole sostenere l'ingaggio da 1,7 milioni di euro di Biraghi né garantirgli un contratto triennale. Se la trattativa progredirà, sarà probabilmente negli ultimi giorni di mercato, ma al momento Lykogiannis ha bloccato l'affare. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-luiz-henrique-sogno-no-obiettivo-palladino-vuole-dei-gol-decisiva-sara-la-volonta-del-giocatore/284003/