Pedullà: "Biraghi va al Torino in prestito con diritto di riscatto. Trattativa ai dettagli"

Ad un passo l'addio di Biraghi alla Fiorentina

Il Torino sta per chiudere un colpo a sorpresa. Si tratta di Cristiano Biraghi, in uscita dalla Fiorentina e che aveva parlato con diverse squadre. Ma con un blitz inaspettato il Torino è sul punto di trovare un’intesa con la Fiorentina per il terzino sinistro, la formula dovrebbe essere prestito con diritto di riscatto. Siamo agli ultimi dettagli, il Torino aveva bisogno di un altro specialista di fascia dopo la cessione di Vojvoda al Como. Lo scrive Alfredo Pedullà.

https://www.labaroviola.com/di-marzio-la-fiorentina-vuole-fagioli-in-prestito-con-diritto-di-riscatto-no-della-juve-e-del-giocatore/287417/