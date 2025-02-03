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Di Marzio: "La Fiorentina vuole Fagioli in prestito con diritto di riscatto, no della Juve e del giocatore"

La formula non convince la Juve ed il calciatore

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2025 09:40
Di Marzio: "La Fiorentina vuole Fagioli in prestito con diritto di riscatto, no della Juve e del giocatore" -
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La Fiorentina ed il Marsiglia continuano ad osservare Nicolò Fagioli, in uscita dai bianconeri. Le due squadre lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto ma la formula non piace né alla Juventus, né al giocatore. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-fagioli-nome-caldo-palladino-spinge-per-averlo-subito-manca-laccordo-con-la-juve/287415/

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