TMW, il Torino vuole riscattare Biraghi: incontro con l’agente nelle prossime ore

Il futuro di Cristiano Biraghi potrebbe essere ancora al Torino. Dopo i primi sei mesi in granata, dopo l’addio alla Fiorentina nello scorso gennaio in prestito con diritto di riscatto, la volontà della società piemontese è quella di esercitare l’opzione e acquistare il terzino mancino a titolo definitivo e in questo senso è in programma un incontro tra la dirigenza del Toro e l’agente del calciatore.

Come noto da mesi il Torino potrebbe riscattare Biraghi a una cifra simbolica di 100mila euro e l’intenzione è proprio quella, con lo stesso esterno mancino che dovrà dare la risposta definitiva sulla sua volontà di restare in granata. Al momento tutto lascia pensare che alla fine si possa arrivare alla fumata bianca, con le parti che, come detto, si aggiorneranno nelle prossime ore per parlare e trovare l’accordo definitivo sulla sua permanenza alla corte del neo tecnico Marco Baroni. A scriverlo è TMW.