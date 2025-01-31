Di Marzio rivela: "Il Verona vuole Biraghi, nella trattativa con la Fiorentina inserito Ghilardi"
Secondo Di Marzio Fiorentina ed Hellas starebbero intavolando uno scambio che porterebbe l'ex capitano viola a Verona e Ghilardi a Firenze
Cristiano Biraghi continua a essere sul mercato dopo che Raffaele Palladino lo ha escluso dal progetto sportivo della Fiorentina.
Il difensore ha ricevuto diversi apprezzamenti nel corso del mercato di gennaio ma ora sembra il Verona la squadra più vicina a prenderlo.
Il club gialloblù sta intavolando uno scambio con i viola e sembra Ghilardi il favorito da essere inserito nella trattativa.
Su Biraghi c’è anche il Lecce ma è il Verona la favorita.
Lo riporta gianlucadimarzio.com
Pedullà rivela: “Zaniolo entusiasta di tornare a Firenze, trattativa serrata con il Galatasaray”
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