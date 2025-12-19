Da capitano della Fiorentina a esubero del Torino: Biraghi, sempre più vicino l’addio ai granata

È passato quasi un anno da quando Cristiano Biraghi ha salutato la Fiorentina, lasciando Firenze per iniziare una nuova avventura con la maglia del Torino. Una scelta che inizialmente sembrava poter rilanciare il laterale sinistro, reduce da stagioni importanti da capitano viola, ma che con il passare dei mesi non ha dato i frutti sperati.

Dopo una prima fase in cui Biraghi è stato impiegato con una certa continuità nella formazione granata, la sua situazione è progressivamente peggiorata. Negli ultimi mesi, infatti, l’esterno è finito stabilmente in panchina, trovando sempre meno spazio nelle scelte di mister Marco Baroni e apparendo ormai fuori dalle rotazioni principali.

Il contratto di Biraghi con il Torino è in scadenza nel 2027, ma la sensazione è che il suo futuro possa essere lontano dal capoluogo piemontese molto prima. L’ipotesi di una separazione anticipata, infatti, prende sempre più corpo e potrebbe concretizzarsi già nella prossima sessione di mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il nuovo direttore sportivo Petrachi avrebbe già escluso Biraghi dal progetto tecnico del Torino, considerandolo non pienamente funzionale al 3-5-2 adottato da Baroni. In vista del mercato di riparazione, il club starebbe quindi valutando profili più adatti al sistema di gioco dell’allenatore, aprendo di fatto la porta all’addio dell’ex capitano della Fiorentina.