Corriere dello Sport: “Biraghi-Bologna si può fare ma solo se va via Lykogiannis e la Fiorentina chiede poco”

L'affare Biraghi per il Bologna non è così semplice

Per l'approdo di Biraghi al Bologna tutte le parte sono a lavoro; la dirigenza rossoblù, quella della Fiorentina e anche Marco Giuffredi agente di Biraghi. Per far si che la trattativa vada in porto però, il Bologna deve prima cedere Charalampos Lykogiannis e dopodiché le due società dovranno trovare un accordo tenendo di conto che Sartori non vorrà sborsare molto.

In caso di accordo tra le società, molto dipenderà anche dal contratto preteso dal giocatore; ed è facile intuire che le richieste si aggirerebbero su quello che è il suo ingaggio in viola e con un anno in più di cotratto.

L'affare che vede Biraghi al Bologna per certi versi è complicato ma un cosa è certa: le parole di Pradè nei confronti di Italiano dopo l'eccessiva esultanza non saranno di intralcio su una possibile trattativa. Tra le società c’è un rapporto ottimo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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