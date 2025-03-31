Biraghi, "assist" per la Fiorentina. Lazio fermata dal Toro all'Olimpico, i viola accorciano a -1

La squadra di Baroni raggiunta a pochi minuti dal 90mo dal Toro, un pareggio che consente alla Fiorentina di tallonare i biancocelesti

Un gol di Gineitis nel finale impedisce alla Lazio di vincere contro il Torino e di rilanciare la sua candidatura per il quarto posto. All’Olimpico finisce 1-1 con i biancocelesti che vedono sfumare nei minuti finali un importantissimo successo. Gara equilibrata, nel primo tempo è la Lazio che crea maggiori pericoli con Milinkovic Savic che combina un pasticcio perdendo palla fuori area su Pedro, ma poi si fa perdonare salvando miracolosamente sulla conclusione a botta sicura dello spagnolo. Il Torino si vede nel finale di tempo con Adams, ma la sua conclusione non centra la porta.

La ripresa la Lazio prova ad aumentare il ritmo, ma è il Torino a sfiorare il gol con Maripan: Provedel riesce a salvare. I padroni di casa aumentano i giri e trovano il gol al 57′ con Marusic. Esplode l’Olimpico, ma la squadra di Baroni non trova il gol del raddoppio. Lo sfiora al 67′ con Zaccagni (para Milinkovic-Savic) e un minuto dopo con Noslin: è ancora il portiere granata a respingere in angolo. Girandola di sostituzioni e al 78′ Guendouzi manda di poco fuori la conclusione che avrebbe potuto chiudere il match. Così il Torino resta in partita e la riacciuffa all’82’ con Gineitis su assist da sinistra dell'ex capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi.

La Lazio prova l’assalto nel finale, ma non trova modo di rendersi pericoloso dalle parti di Milinkovic-Savic. finisce 1-1 con la Lazio che sale a quota 52 e vede il quarto posto lontano quattro punti. Dopo il triplice fischio finale, scintille in campo con i calciatori che vengono quasi a contatto prima che la situazione torni alla normalità.

LAZIO-TORINO 1-1: Marusic, Gineitis

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 67; Napoli 64; Atalanta 58; Bologna 56; Juventus 55; Lazio e Roma 52; Fiorentina 51; Milan 47; Udinese 40; Torino 39; Genoa 35; Como e Verona 30; Cagliari 29; Parma 26; Lecce 25; Empoli 23; Venezia 20; Monza 15.

Lo riporta calciomercato.it

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